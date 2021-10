Stor skilsmissesejr

For ikke så længe siden kom det frem, at sangerinden Kelly Clarkson blev pålagt at betale sin eksmand, Brandon Blackstock, 1,2 millioner kroner hver måned i børne- og ægtefællebidrag.

Siden da er heldet i den grad vendt for den amerikanske sangstjerne Kelly Clarkson, der blev et kendt navn, da hun i 2002 vandt den allerførste sæson af 'American Idol'.

Nu er det nemlig Brandon Blackstock, der mister millioner på skilsmissen, da sangerinden har sikret sig eksparrets gård i Montana.

Det skriver CNN ud fra retsdokumenter, de har fået indsigt i.

Kelly Clarkson og Brandon Blackstock blev skilt efter syv års ægteskab. Foto: Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx

En stor sejr

Det er dog ikke en hvilken som helst gård, den 39-årige popstjerne nu har fået råderet over.

Gården har nemlig også dannet rammerne for Clarksons daglige 'The Kelly Clarkson'-show, ligesom den har været en vigtig brik i deres skilsmissestrid.

Kelly Clarkson anmodede om skilsmisse i juni 2020 med henvisning til 'uforsonlige forskelle' mellem hende og Blackstock, der også er hendes tidligere manager.

Eksparret blev gift i 2013 og har sammen to børn, River og Remington, på henholdsvis syv og fem år. Sidste år fik sangerinden forældremyndighed over deres to børn.

Ud over at være sanger er Kelly Clarkson vært på sit eget talkshow og har ofte været dommer i talentprogrammet 'The Voice'.