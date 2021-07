Stor sorg for 'Bridgerton'-forfatter: Far og søster dræbt i ulykke

En ufattelig tragedie har ramt den amerikanske forfatter Julia Quinn, der har skrevet bøgerne bag Netflix-hittet 'Bridgerton'.

I et opslag på sine sociale medier fortæller den 51-årige forfatter, at hendes far og søster er omkommet efter en trafikulykke.

'Jeg har mistet min far og min søster. Fordi et cateringfirma ikke havde sikret lasten, og der faldt lærredssække ud over hovedvejen. Fordi en lastbilchauffør var ligeglad med, at han kørte, selvom alkoholniveauet i hans blod var næsten tre gange så højt som den lovlige grænse,' skriver hun blandt andet i opslaget.

I opslaget oplyser hun videre, at hun og søsteren var i færd med en fælles bog, som skulle dedikeres til deres far.

'Den vil stadig blive dedikeret til vores far. Det vil ikke længere være en overraskelse, men jeg kan godt lide tanken om, at han havde på fornemmelsen, at vi ville gøre det. Han kendte os så godt. Han var vores far', skriver hun.

Regé-Jean Page og Phoebe Dynevor havde hovedrollerne i første sæson af 'Bridgerton' på Netflix. Foto: Liam Daniel/Netflix

'Bridgerton' har med første sæson været en stor succes på Netflix, og anden sæson er allerede på vej.

Sexscenerne i serien tog verden med storm. Men alt er langtfra, som det ser ud til på skærmen. Bliv klogere på, hvordan sexscenerne virkelig blev til her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------