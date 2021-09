Stor sorg: Moderen pludselig død

Den britiske premierminister, Boris Johnson, 57, har haft nok at se til gennem det seneste halvandet år, hvor de britiske øer har været ekstremt hårdt ramt af coronapandemien.

Men også i privaten har Johnson sit at tumle med.

Premierministeren sørger således lige nu over tabet af sin mor, kunstneren Charlotte Johnson Wahl, som døde på St. Mary's Hospital i Paddington i det centrale London mandag aften.

Boris Johnson har endnu ikke selv været ude og kommentere dødsfaldet, men Charlotte Wahls familie har bekræftet det i den britiske avis The Times via en dødsannonce.

Ifølge flere engelske medier, herunder BBC, døde hun pludseligt, men fredfyldt.

Hun var - ud over at være den magtfulde premierministers mor - en meget anerkendt portrætmaler.

Charlotte Wahl blev allerede som 40-årig diagnosticeret med Parkinsons sygdom, men formåede altså at leve 39 med sygdommmen.

Familiens overhoved

Blandt mange andre toppolitikere har lederen af det konkurrerende parti Labour, Sir Keir Starmer, sendt en hilsen til Boris Johnson, som er leder af The Conservative Party, efter moderens død.

'Jeg er meget ked af at høre om premierministerens tab. Mine kondolencer til ham og hans familie,' har han skrevet på Twitter.

Tabet er stort for den sørgende Boris Johnson. Han har således tidligere fortalt, at hans mor var familiens 'absolutte overhoved', og at hun blandt andet var ansvarlig for at have lært ham, at alle mennesker er lige meget værd.

Charlotte Wahl efterlader sig ud over Boris Johnson også hans tre søskende, Rachel, Jo og Leo, som hun fik med sin eksmand, Stanley Johnson, med hvem hun giftede sig i 1963. De blev skilt 16 år senere.

Hun giftede sig atter i 1988 - denne gang med den amerikanske professor Nicholas Wahl, hvorfra hendes efternavn stammede.

Hun flyttede derfor til New York, hvor hun begyndte at male bybilleder, men returnerede til London, da hun blev enke i 1996.

Boris Johnson blev i 2020 far til lille Wilfred, som han har med sin 33-årige kone, Carrie Johnson.

Wilfred var sin nu afdøde bedstemors 13. barnebarn.