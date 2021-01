'Storbritanniens tykkeste mand' er død

Barry Austin, der blev kendt i Storbritannien og i store dele af resten af verden, da han medvirkede i dokumentarerne 'Inside Britain's Fattest Man' og 'The Fattest Man In Britain', er død.

Han døde 1. januar - bare 52 år gammel - på hospitalet, efter han havde fået et hjerteanfald.

Det skriver flere medier, heriblandt Birmingham Mail.

Under sin medvirken i 'Inside Britain's Fattest Man' lærte seerne verden over i den grad Austin, der til daglig arbejdede som taxachauffør, at kende. Her fortalte han om sit liv som ekstremt overvægtig og de udfordringer, der fulgte med.

Dengang drak han imellem 12 og 14 liter sodavand om dagen og fortalte åbent om, at han på daglig basis indtog omkring 30.000 kalorier. Det førte til, at han på et tidspunkt vejede hele 320 kilo og derfor fik titlen som 'Storbritanniens tykkeste mand'.

På grund af sin store overvægt fik Austin problemer med sit helbred, og derfor har han de seneste år kæmpet for at tabe sig. Han nåede at tabe sig 100 kilo i kraft af en stor kostomlægning, men kæmpede fortsat med infektioner, problemer med sine knæ og et hjerte, der ikke kunne følge med på grund af overvægten.



Her ses Austin sammen med sin kone, Debbie. Foto: Privat

'Jeg er totalt knust'

Privat var Austin gift med sit livs kærlighed Debbie Kirby, som havde en datter fra et tidligere forhold. Datteren adopterede Austin senere.

'Jeg er totalt knust. Det er det eneste, jeg kan sige nu', skriver adoptivdatteren Dannie Nina Louise i en afskedshilsen på Austins hjemmeside, hvor hun ligeledes fortæller, at Austin altid var der for hende, og at hele familien er meget påvirkede af dødsfaldet.

'Hvil i Paradis mit livs ledsager', skriver hans kone videre.

Austin var stor fan af Birmingham FC. Faktisk så stor, at han fik designet sit eget sæde på stadion og kom til hver eneste kamp.

På deres sociale medier begræder fodboldklubben også tabet af tv-profilen. Læs deres sidste hilsen her: