Store problemer i ægteskabet

Fantastic Four-stjernen Ioan Gruffudd forlader sin kone og sine to børn - det har hans kone Alice Evans skrevet i et opslag på Twitter

Den 49-årige britiske skuespiller Alice Evans fortæller, at hendes berømte ægtemand, den 47-årige Hollywood-skuespiller Ioan Gruffudd har forladt hende og ægteparrets to børn efter 13 års ægteskab.

Det skriver flere medier heriblandt People og Fox News

Den walisiske skuespiller Ioan Gruffudd, der især er kendt for sin rolle som Reed Richards i Fantastic Four-filmene samt tv-serien 'Lyar', mødte sin kone Alice Evans tilbage i år 2000, da de begge medvirkede i filmen '102 Dalmatians'. Parret startede dengang et forhold, men de blev først gift i 2007.

Her er Ioan Gruffudd til pressekonference for tv-serien 'Lyar' i 2017. Foto: Ritzau Scanpix.

På Twitter skrev Alice Evans i tirsdag følgende:

'Min elskede ægtemand og sjæleven i 20 år, Ioan Gruffudd har meddelt, at han forlader sin familie i starten af næste uge. Jeg og vores unge døtre er meget forvirrede og kede af det. Vi har ikke fået en begrundelse ud over, at han ikke elsker mig mere. Jeg er så ked af det.'

Således skrev Alice Evans i opslaget, der senere er blevet slettet. Men i Alice Evans biografi på Twitter stod der tidligere i dag følgende:

'Mor til Ella og Elsie for altid. 20 perfekte år med Ioan Gruffudd, der lige pludselig er stoppet. Jeg ved ikke hvorfor. Vær modig, vær rar, men sig din mening.'

Men nu er sætningen 'der lige pludselig er stoppet. Jeg ved ikke hvorfor', blevet slettet fra Alice Evans Twitter-biografi.

Alice og Ioan er her fotograferet i 2007. Det var også det år, der blev gift. Foto: Ritzau Scanpix.

Gruffudd har ind til videre ikke kommenteret Alice Evans opslag på Twitter. Men i en fælles udtalelse fra parret til mediet People forklares følgende:

'Som i kan forestille jer, er det her en utrolig svær tid for vores familie, og vi vil fortsat være engageret og hengivne over for vores børn. Tak for, at i respekterer vores privatliv.'

Ægteparret har sammen døtrene Ella og Elsie på henholdsvis ni år og syv år.