Stormi i vildt forretningseventyr: Lancerer sit eget brand som 3-årig

Der er nogle fordele ved at have Kylie Jenner som mor

Det er de færreste 3-årige, som er ved at lancerer deres eget brand.

Men ikke desto mindre kan 23-årige Kylie Jenner fortælle, at hendes datter, 3-årige Stormi Webster, er noget af en iværksætter. De kan nemlig snart løfte sløret for, hvad den lille pige, efter morens eget udsagn har arbejdet på 'i et godt stykke tid'.

Det fortæller Kylie Jenner i mini dokumentar-serie på YouTube med navnet 'Inside Kylie Cosmetics'.

Hvilket brand, den lille Stormi er ved at lancere, er endnu en hemmelighed.

Ved at være i mål

- Hun (Stormi, red.) har sit eget kontor, hvor hun laver sit arbejde. Hun er faktisk snart ved at lancere et lille hemmeligt brand, som vi har arbejdet på i et godt stykke tid, som vi er ved at være i mål med, forklarer make-up-mogulen Kylie Jenner om datterens forretningseventyr.

Hvor meget, Stormi selv har været inde over projektet, er endnu uvist, men hun beskrives i dokumentaren som at være en meget kreativ lille pige, som suger alt forretning, som foregår rundt om hende, til sig.

- Man er et produkt af de mennesker, som omgiver sig med. Mine søstre og min familie og min mor har jeg set meget op til, og de har været med til at forme mig til den person, jeg er i dag, fortæller Kylie Jenner om sit eget iværksætter-gen.

- Stormi har så mange stærke kvinder og mænd i sit liv, men hun har især mange stærke kvinder at se op til, fortæller Kylie Jenner, som i 2019 og 2020 blev kåret til at være verdens yngste, der har skabt sin egen milliardformue i dollars.

Kylie Jenner skabte sig et navn inden for kosmetik verden, da hun i 2015 lancerede nogle læbestifter, som blev ekstremt populære ved navn Kylie Lipkit. Det blev starten på Kylie Cosmetics, som senere har udviklet sig og fået flere grene, som blandt andet Kylie Skin.

Megan Mildrew, som er salg og marketing chef i Kylie Cosmetics, er sikker på, at Stormi Webster bliver lige så succesfuld som sin mor.

- En eller anden dag arbejder vi sikkert alle sammen for Stormi, griner hun.