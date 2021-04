Storsvinder er død

Den fængslede storsvindler Bernard Madoff er død, 82 år.

Det oplyser USA's føderale fængselsvæsen onsdag.

Den tidligere finansmand stod til løsladelse i 2139. Han blev i juni 2009 idømt 150 års fængsel for svindel for over 100 milliarder dollar.

Bernard Madoff snød tusindvis af investorer og blev dømt for at have drevet en slags pyramidespil - et såkaldt ponzispil.

Det var så vidt vides det største af sin slags i verdenshistorien.

I et ponzispil bliver penge fra nye investorer brugt til at betale beløb, der skyldes til tidligere investorer. I modsætning til et klassisk pyramidespil er deltagerne ikke klar over, at deres indkomst kommer fra nye investorer.

Listen over anklagepunkterne mod Madoff var lang og lød blandt andet på dokumentfalsk, svindel med værdipapirer, hvidvask af penge, forfalskninger af kontoudtog og rapporter til finanstilsynet.

Svindlede kendte

Blandt ofrene for Bernard Madoffs svindel var storbanker, velhavende erhvervsmænd og berømtheder som den afdøde tv-vært Larry King og Hollywood-skuespillerne Kevin Bacon og John Malkovich.

Bernard Madoff blev født i Queens i New York i 1938. Hans bedsteforældre var jødiske immigranter fra Østeuropa.

Han læste statskundskab og en kort overgang jura, men som ganske ung stiftede han firmaet Bernard L. Madoff Investment Securities.

Herfra gik det slag i slag - Bernard Madoff fik hurtigt stor succes på Wall Street og byggede sit firma op til at være et stort foretagende.

Senere ansatte han sin bror, Peter, sønnerne Andrew og Mark og datteren Shana. Det var sønnerne, der til sidst satte en stopper for det, der bliver kaldt for verdens største svindelnummer, da de i 2008 gik til politiet.

På det tidspunkt var Madoff et velkendt navn inden for finansverdenen.

Derfor var det noget af et fald fra tinderne, da det verdenskendte Wall Street-ikon måtte tage turen fra sin overdådige luksuslejlighed på Manhattan i New York til en lille, ydmyg fængselscelle.