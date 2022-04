Stort drama: Jeg var IKKE inviteret

Søndag aften løb den årlige Nickelodeon Kids' Choice Awards af stablen i Santa Monica, Californien, men én barnestjerne glimrede ved sit fravær.

Nemlig TikTok-stjernen JoJo Siwa.

Det har fået en lang række af hendes fans til at undre sig på de sociale medier.

I en video på Instagram fortæller Siwa nu, hvorfor hun ikke var til stede.

- Mange af jer har spurgt, hvorfor jeg ikke var til Nickelodeon Kids' Choice Awards her til aften, og svaret er meget simpelt. Jeg var ikke inviteret, siger hun.

- Jeg er ikke sikker på hvorfor, men jeg fik ikke en invitation, lyder det fra kendissen, der ellers de seneste år har deltaget i awardshowet.

18-årige Siwa skriver videre i et opslag på Instagram, at hun ikke 'ønsker, at der er nogen, der tænker, at det var hendes eget valg ikke at komme'.

Nickelodeoen har endnu ikke kommenteret JoJo Siwas udtalelser.

Dramaet fortsætter

Udtalelsen fra JoJo Siwa kommer i kølvandet på, at Siwa i september 2021 langede ud efter Nickelodeon og fortalte, at kanalen forhindrede hende i at synge bestemte sange på hendes D.R.E.A.M-turné, som begyndte i starten af januar i år.

- Jeg skal på turné i januar. Min film-musical er lige udkommet (med seks nye originale sange). Nickelodeoen fortalte mig i dag, at jeg ikke har tilladelse til at optræde eller tilføje nogle sange fra filmen ind i mit show, sagde hun i den forbindelse med henvisning til filmen The J Team, som fik premiere på Paramount+ i juli 2021.

- Det her er MINE sange, MIN stemme, MINE tekster. Virker det retfærdigt? Der er ingen grund til, at denne musik ikke skulle blive inkluderet. At arbejde for et firma som et ægte menneske, og man så bliver behandlet kun som et brand er sjovt, indtil det ikke er sjovt mere, lød det bestemt fra Siwa.

JoJo Siwa er danser, sanger og youtuber. Derudover er hun kendt for at være med i to sæsoner af realityprogrammet 'Dance Moms' med sin mor, Jessalynn Siwa. Hun har derudover været med i flere Nickelodeon liveproduktioner - blandt andet 'School of Rock'