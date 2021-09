Stort familiedrama: Ville aflevere gaver - så kom politiet

Stemningen er ikke helt i top mellem 'Jersey Shore'-deltageren Mike 'The Situation' Sorrentino og hans bror, Maximo. Og realitydeltageren var bestemt ikke interesseret i at modtage en række gaver fra familiemedlemmet.

I stedet tilkaldte han politiet, der lynhurtigt dukkede op på adressen og oplyste broren om, at han ikke måtte opholde sig der. Det skriver flere medier - heriblandt TMZ, der har talt med en repræsentant for Mike Sorrentino.

Forholdet mellem de to brødre er gået op og ned i løbet af årene, men på det seneste er det kun gået en vej. Flere gange - senest i juli - har Mike Sorrentino ifølge repræsentanten søgt om tilhold mod broren på grund af hans uforudsigelige opførsel, der skræmmer ham.

Tirsdag aften dukkede Maximo så op med en masse gaver til sin nevø, Mike Sorrentinos søn, Romeo. Her ringede han flere gange på forskellige dørklokker og kiggede ind gennem vinduerne, mens realitystjernen sad derinde og fulgte med i det hele.

Ringede til politiet

Han ringede til politiet, der ankom, netop som Maximo havde efterladt gaverne hængende på døren og var på vej væk. Her informerede de Maximo om, at han kun må opholde sig på adressen, hvis han bliver inviteret, inden han fik lov til at gå igen.

Ifølge TMZ er Maximo meget ked af, at broren ringede til politiet og anmeldte ham, for det ville han aldrig selv gøre. Han afviser dog, at der er problemer mellem dem - men han lover aldrig at komme på besøg uden tilladelse.

Mike Sorrentino har selv været i problemer med loven flere gange. Han har været arresteret for vold, og i 2018 blev han idømt otte måneders fængsel for skatteunddragelse.

