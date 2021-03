Stort nederlag for Depp

Den 57-årige skuespiller Johnny Depp har lidt et stort nederlag i retten.

Han har nemlig ikke fået medhold i den meget omtalte retssag mod ekskonen Amber Heard.

Det betyder, at han ikke får mulighed for at anke sagen, som har kørt ved High Court London.

Kendisadvokat: Det kan blive grimt

Det skriver flere medier, heriblandt Sky News.

Sidste år indledte Depp et civilt søgsmål mod den britiske tabloidavis The Sun og ejerne bag, News Group Newspaper, for at have omtalt ham som 'konemishandler' i en artikel fra 2018.

I artiklen hævdede mediet at have 'overvældende bevis' på, at han havde været voldelig over for sin daværende kone flere gange undervejs i deres ægteskab.

Foto: Jorden Strauss/Ritzau Scanpix

Depp har hele vejen igennem afvist anklagerne.

Stjernen følte sig derfor ærekrænket og lagde sag an mod The Sun.

I november sidste år afviste en dommer så, at The Sun havde krænket Depp ved at bruge udsagnet.

- Det kom som et chok

- Klageren har ikke fået medhold i sin begæring, lød det i den forbindelse i en erklæring fra dommer Andrew Nicol.

I sit forsvar mod Depp havde News Group Newspapers støttet sig til 14 forskellige påstande om vold i hjemmet, som skal have fundet sted imellem 2013 og 2016.

Dommeren fandt i den forbindelse, at 12 ud af de 14 påstande om vold kunne bevises, og at det var bevist, at Depp blandt andet ved flere lejligheder havde slået Amber Heard under deres ægteskab, der løb fra 2015 til 2017.

Skuespillerne Depp og Heard var gift i flere år. Foto: Giuseppe/Cacace

