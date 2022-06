Stort postyr ved Ed Sheeran-koncert: Lookalike skabte kaos

Wes Byrne fra Oldham i England er ikke bare en helt almindelig 30-årig brite. Tværtimod.

Byrne ligner således den ligeledes britiske verdensstjerne Ed Sheeran så meget, at folk næsten altid forveksler de to.

Og det sker endda åbenbart også på lægterne ved Ed Sheeran-koncerter, hvor folk ved deres fulde fem måske ellers burde kunne regne ud, at dagens kendte sanger i skysovs ikke bevæger sig rundt på tilskuerpladserne, men derimod befinder sig backstage.

Det skriver BBC.

Gangene blev blokeret

Da Ed Sheeran 12. juni gav koncert på Etihad Stadium i Manchester, der normalt er hjemmebane for fodboldklubben Manchester City, resulterede Wes Byrnes tilstedeværelse på tilskuerrækkerne i, at gangene blev blokeret og at kaos opstod blandt publikum.

Det skete, fordi så mange selfie-søgende fans omringede manden, som derefter for sin egen sikkerheds skyld blev opgraderet fra sit almindelige sæd blandt pøblen til VIP-pladser.

- Jeg bliver meget tit bedt om selfies, men det her havde jeg ikke forventet, fortæller Wes Byrne til BBC om oplevelsen i Manchester.

- Da først den første gæst bad om en selfie, gik det galt - folk blokerede trappen, og sikkerhedsvagten sagde, at der var en brandrisiko, lyder det fra Byrne, som dog erklærer sig svært tilfreds med at blive opgraderet til bedre udsyn sammen med sin ledsager til koncerten - hans otteårige nevø Sammy.

Det er langt fra første gang, at Wes bliver forvekslet med Ed Sheeran, men faktisk gjorde han fra begyndelsen ikke noget synderligt for at ligne verdensstjernen:

- I begyndelsen vidste jeg ikke engang, hvem folk mente, fordi Ed Sheeran ikke var så berømt dengang, men folk insisterede på, at jeg var den fyr, husker Wes tilbage.

Til koncerten i Manchester tog den engelske realitystjerne Callum Jones blandt mange andre en selfie med Wes Byrne, hvilket han lagde op som story på Instagram, så her kan du se, hvor meget lookaliken ligner Ed Sheeran i juni 2022. Screendump Instagram

Skulle vise sit pas

Da Ed Sheeran så først brød rigtigt igennem for omkring 10 år siden, stak det mere af. Faktisk så meget, at Wes engang skulle vise sit pas til en beruset musikfan en aften i byen for at bevise, at han ikke var Ed, fortæller han.

Efter at være blevet stoppet 'næsten hver dag' for at give selfies i nyere tid, blev han i 2018 kontaktet af et lookalike-bureau og fik arbejde som Sheeran-dobbeltgænger i en Heinz-reklame fra 2019.

- Jeg kom også til at møde ham, hvilket var genialt, siger Wes Byrne, der ved den lejlighed endda havde taget en matchende skjorte på, så han lignede Ed Sheeran som var de tvillinger.

Wes bedyrer, at han gerne vil fortsætte med at udføre lookalike-arbejde ud over sit job som skraldemand:

- Så længe, han er berømt, og folk beder mig om selfies, vil jeg bare gå med på det. Jeg bekymrer mig ikke om det - jeg følger bare med strømmen, siger Wes, som betaler af på sint huslån med de penge, han tjener på sine lookalike-jobs.