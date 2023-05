Strejke lammer sendefladen: Tv-succeser stopper optagelse

Fra tirsdag har en strejke af 11.000 medlemmer af Writers Guild of America (WGA) slukket livesignalet hos flere af de populære talkshow-succeser, der plejer at tone frem på skærmen alle ugens dage i de sene nattetimer

Det oplyser WGA i et Twitter-opslag.

- Vores forhandlingskomité begyndte processen med et mål om at indgå en fair aftale, men studiernes respons har simpelthen været komplet utilstrækkelig med tanke på den eksistentielle krise, manuskriptforfattere har i vente, skriver WGA.

Strejken medfører, at de helt tunge talkshow-drenge, her er der tale om: 'The Late show med Stephen Colbert', 'Jimmy Kimmel Live!' og 'The Tonight Show' med Jimmy Fallon, bliver nødt til at sende genudsendelser. Til stor skuffelse for de mange millioner seere.

I 2007 og 2008 strejkede WGA i over 100 dage, så hvor lang tid de holder ud nu, må tiden vise. Foto: Frederic J. BROWN/Ritzau Scanpix

Annonce:

Arbejdsnedlæggelsen kommer i kølvandet på seks ugers forhandling med film- og tv-mastodonter som Netflix, Amazon, Apple, Disney Warner Bros, NBCUniversal, Paramount og Sony.

Højere løn og ingen AI

De 11.000 strejkende ønsker bedre løn- og arbejdsvilkår, de ser er blevet ringere på grund af en stigningen i brugen af streaming.

Under forhandlingen opstod en ny bekymring for den strejkende part. De frygter, at den fremadstormende brug af kunstig intelligens kan gå ind og overtage deres arbejde. Derfor skal WGA have lovning på, at produktionsselskaberne ikke bruger AI til at producere nye manuskripter baseret på det tidligere materiale, manuskriptforfatterne har været med til at skrive.