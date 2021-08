Strid mellem stjerne og model: Hyrer stjerneadvokater

Den svenske Hollywood-stjerne Joel Kinnaman, 41, der netop nu er en del af en voldtægtsefterforskning, har hyret den svenske stjerneadvokat Johan Eriksson til at tale sin sag.

Det skriver Aftonbladet.

Anklagen om voldtægt kommer fra 28-årige model, Bella Davis, som han tidligere har haft et forhold til. Det sker, efter han i sidste uge indgav begæring om, at hun får polititilhold om ikke at opsøge ham. Ønsket bunder i, at Kinnaman føler sig chikaneret og udsat for forsøg på afpresning af Davis.

Onsdag indledte den svenske anklagemyndighed en forundersøgelse i sagen.

Til Aftonbladet siger Eriksson om sin klient:

- Han afviser på det bestemteste alle anklager. Han ved, at han ikke er skyldig i nogen forbrydelse, og vi vil kunne fremlægge overbevisende dokumentation.

Han fortæller videre, at Joel Kinnaman ser Davis agerende som del i et forsvar i forbindelse med den anklage, stjernen har rettet mod hende. Han påpeger videre, at det taler til hans klients del, at en amerikansk domstol allerede i sidste uge udstedte et poltitilhold mod, at Davis kontakter Kinnaman i USA, hvor han bor.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Johan Eriksson var forsvarer for den terrordømte Rakhmat Akilo, der i 2017 pløjede en lastbil gennem en menneskemængde i det centrale Stockholm. Fem mennesker mistede livet. Foto: Per Rasmussen

Bella Davis slår tilbage

Bella Davis agter dog ikke at stå tilbage i forhold til Kinnamans valg af advokat. Derfor har hun hyret stjerneadvokaten Elisabeth Massi Fritz til at tale hendes sag i striden.

- Min klient holder fast ved, at hun har været udsat for voldtægt og har det dårligt i dag. siger Massi Fritz til Aftonbladet..

Elisabeth Massi Fritz har blandt andet tidligere repræsenteret en kvinde, der mente sig voldtaget af Julian Assange. Foto: Fredrik Sandberg/Ritzau Scanpix

Såvel Joel Kinnaman som Bella Davis siger, at de har indspillede samtaler, der styrker deres respektive side i striden.