Strid om arv efter Monty Python-stjerne

Afdøde Terry Jones' voksne børn lægger sag an mod hans svenske enke

I januar sidste år døde den britiske komiker - og tidligere Monty Python-stjerne - Terry Jones i en alder af 77 år.

Han havde i flere år lidt af en svær frontallapsdemens.

Nu har hans voksne børn, Bill og Sally Jones, på henholdsvis 45 og 47 år fra ægteskabet med ekskonen Alison Telfer, trukket hans svenske enke, 38-årige Anna Sösderström i retten.

Hende levede han sammen med i de sidste 17 år af sit liv og sammen fik de datteren, 12-årige Siri.

Terry Jones kæmpede de sidste år af sit liv med svær demenssygdom. Foto: John Barrett/Ritzau Scanpix

De voksne børn kæmper nu for at få omstødt Jones faderens testamente i håb om at få del i en større bid af arven.

Deres påstand er, at han - grundet sin sygdom - mentalt ikke var tilstrækkeligt frisk, da han i 2016 underskrev testamentet.

Indholdet af testamentet er ikke offentliggjort, men Anna Söderström formodes at være hovedarving.

Ifølge Daili Mail handler tvisten især om Terry Jones' hjem i London, som hans enke tidligere i år solgte for 2,8 millioner pund - knap 24,5 millioner kroner.

Nu påberåber de voksne børn sig en britisk lov fra 1975, der giver familiemedlemmer mulighed for at kræve 'rimelig støtte' fra et dødsbo.

Ingen golddigger

Men ifølge Daily Mails kilder er store dele af enkens fortjeneste fra hussalget gået til advokatudgifter, efter at Jones familie har krævet at få forældremyndighed over 12-årige Siri.

Til avisen The Times siger en kilde:

- Anna har ingen planer om at gøre Terry Jones' børn arveløse. De er en del af foretagendet, der modtager hans royalties, og sådan ønsker Anna, at det skal fortsætte. Det er dér, den reelle værdi ligger. Anna er ingen golddigger, lyder det.