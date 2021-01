Stunt-konge død

Efter en måned i intensiv på hospitalet i Montargis er den franske stunt-legende Rémy Julienne kommet af dage.

Det skriver det franske medie Le Monde.

'Det er med tungt hjerte og uendelig tristhed, at vi meddeler, at Rémy forlod os om natten den 21. januar,' skriver en talsperson for stuntmanden på hans Instagram.

'Rémy var lidenskabelig, og han levede lidenskabeligt. I går havde han planer. Rémy elskede livet. Han kæmpede til enden. Hans krop har forladt os, men han vil forblive i vores hjerter for evigt.'

Artiklen fortsætter under opslaget...

Over 1400 film

Julienne levede et liv med fart over feltet.

Stunt-karrieren begyndte med filmen 'Fantomas - manden med de 100 ansigter' fra 1964, og derfra gik det stærkt.

Med over 1400 film i bagagen har han blandt andet fungeret som stunt double for både Roger Moore og Sean Connery og franske stjerner som Jean-Paul Belmondo, Alain Delon og Yves Montand.

Han medvirkede i seks 'James Bond'-film, blandt andet 'GoldenEye' og 'For Your Eyes Only'.

Før han for alvor kastede sig ud i filmverdenen, var hans passion de tohjulede.

Som 24-årig købte han sin første motocross-cykel og tre år senere - i 1957 - blev han fransk mester i 500cc-klassen.