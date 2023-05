Succes-instruktør trækker stikket: - Slutter på toppen

Efter hans næste projekt, 'The Movie Critic', er den prisbelønnede filminstruktør Quentin Tarantino færdig med at lave film

Quentin Tarantinos næste film bliver hans sidste.

Han er blot 60 år, men den populære filminstruktør har nu endegyldigt været ude og sige, at han er færdig med at lave film.

Det fortæller han i et interview med Deadline.

- Jeg slutter filmografien.

- Det er bare tid til at træde ud af det. For jeg kan godt lide ideen om at slutte på toppen. Og jeg kan godt lide, at jeg har givet mit ét og alt i 30 år, for at jeg kan sige ok, det er nok nu.



Hemmelig rolleliste

Indtil videre hersker der stor mystik om filmen 'The Movie Critic, der bliver Tarantinos sidste. Filmen står til at ramme biografer verden over i 2024. Men det er endnu uvist, hvem der skal spille med i instruktørens svanesang.

Tarantino har det dog med at have sine yndlingsskuespillere, så mon ikke der bliver plads til Samuel L. Jackson og Leonardo DiCaprio i instruktørens tiende og sidste film.

Annonce:

Én ting er dog sikkert, Tarantino kommer helt sikkert selv til at have en spøjs gæsteoptræden, som i alle de andre film, han tidligere har instrueret.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Samuel L. Jackson har været med i hele seks af Tarantinos mesterværker, så mon ikke, han dukker op i den sidste af instruktørens film. Foto: Andy Kropa/Ritzau Scanpix

Åbner døren for tv-branchen

Hvad fremtiden nu kommer til at byde på for den prisbelønnede film-instruktør er endnu uvist. Tarantino lægger ikke selv skjul på, at hans plan er at langsomt træde ud af Hollywoods betagende spindelvæv.

Så selvom han er færdig med film, så er der stadig mulighed for, at han vil dykke ned i det blomstrende tv-univers.

- Jeg kunne godt lave en TV-serie, jeg siger ikke, at jeg forsvinder som dug for solen, okay? Det næste kunne også være en kortfilm eller et teaterstykke. Men det, jeg kommer til at lave, bliver i en mere tilbagetrukken rolle som en tekstforfatter, udtaler Tarantino i interviewet med Deadline.

Pensionsrygterne begyndte allerede at svirre tilbage i 2009, da Hollywood-instruktøren selv italesatte et muligt ønske om at træde væk fra instruktørgerningen.