Supergruppe trækker i land efter milliardtab

Den sydkoreanske K-Pop-gruppe BTS afviser rygter om, at de er ved at gå i opløsning.

Det sker dagen efter, at den syv mand store gruppe meldte ud, at de holdt en pause for at koncentrere sig om soloprojekter.

- Vi sagde, at vi ville lave individuelle aktiviteter, men vi sagde aldrig, at vi ville holde op med at arbejde som BTS.

- Vi har ingen intentioner om at stoppe og har stadig mange planer som gruppe. BTS vil eksistere for evigt, siger bandets yngste medlem Jungkook ifølge den sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Pause-udmeldingen fra BTS kom i en video, der blev lagt på Youtube tirsdag.

- Tidligere kunne jeg godt balancere mellem at lave musik alene og promovere gruppen - det kan jeg ikke længere. Det er umuligt, det fungerer ikke. Jeg kan ikke lave ting med gruppen og så pludselig vende fokus mod mit eget arbejde.

- Jeg har brug for tid på egen hånd, sagde BTS-medlem RM.

Militæret venter

Rygterne om bandets opløsning har også taget til i styrke, da alle medlemmerne nærmer sig alderen, hvor de skal aftjene to-tre års værnepligt, hvilket er obligatorisk i Sydkorea.

- Da BTS annoncerede, at de vil fokusere på soloalbum, så jeg det som en løsning på den usikkerhed, der vil opstå som følge af deres militære forpligtelser.

- Hvert BTS-medlem har deres egen individuelle fanbase, og hvis deres solokarrierer blomstrer, kan det faktisk øge det samlede forbrug af K-pop, selv når nogle af dets medlemmer aftjener værnepligt, siger kulturkritiker Kim Hern-sik til ABC News.

Voldsomt værditab

Børsnoterede Hybe, der står for gruppens optrædener, styrtblødte onsdag på børsen i Seoul. Virksomheden har på fem dage mistet 33 procent af sin værdi - svarende til cirka 14 milliarder kroner.

Det vurderes, at cirka 20 procent af aktiens værdi alene afhænger af BTS.

