Supermodel forlovet

Lykken vil ingen ende tage for den amerikanske model og influencer Sofia Richie.

I et opslag på Instagram løfter den 23-årige stjerne sløret for, at hun er blevet forlovet med den 28-årige Elliot Grainge, der ejer pladeselskabet 10K Projects.

'For evigt er ikke lang nok tid', skriver hun til billedet, hvor man ser øjeblikket, hvor Grainge går på knæ i romantiske omgivelser.

Parret, der har været sammen i omtrent et år, har da også meget til fælles. De er nemlig begge børn af kendte forældre, der i den grad er noget ved musikken.

Sofia Richies far er den verdensberømte hitmager Lionel Richie, mens Elliott Grainge er søn af den øverste direktør for Universal Music Group, Lucian Grainge.

I kommentarsporet vælter det da også ind med lykønskninger fra flere kendisser.

'Tillykke, søster! Så glad på jeres vegne. Elsker dig!', skriver Paris Hilton, mens den nygifte Nicola Peltz også har været ved tasterne og tilføjet en række hjerte-emojis.

Sofia Richie har tidligere blandt andet dannet par med 'Keeping up with the Kardashians'-stjernen Scott Disick. De to gik dog fra hinanden i 2020.