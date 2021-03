Supermodel har født

Den 29-årige supermodel Emily Ratajkowshi har fået sit første barn sammen manden Sebastian Bear-McClard.

Emily Ratajkowski har delt den glædelige nyhed på sin Instagram-profil, hvor hun fortæller at barnet kom til verdenen 8. marts.

I opslaget skriver supermodellen også barnets navn. Han skal hedde Sylvester Apollo Bear. Tidligere har Emily Ratajkowski været ud at sige, at barnet selv skal have lov til at bestemme sit køn.

- Når min mand og jeg fortæller vores venner, at jeg er gravid, så er deres første spørgsmål efter 'tillykke' næsten altid: 'Ved I, hvad I vil have?' Vi kan godt lide at svare, at vi ikke vil kende kønnet, før vores barn er 18 år og til den tid vil fortælle os det, sagde Emily Ratajkowski i et interview med Vogue tilbage i efteråret.

Instagram-opslaget har allerede fået over en million likes. Også den danske supermodel Helena Christensen har lykønsket parret på det sociale medie.

Parret blev gift i 2018 efter kun at have været kærester i få uger.