Supermodel i afvænning: - Det har været hårdt

- Det er ikke det værd.

Det er noget af det, som supermodellen Cara Delevingne har tænkt, mens hun har været i afvænning.

Sådan skriver OK! Magazine.

Delevingne beskriver, hvordan det sidste halve - og ædru - år har været hårdt for hende.

- Det har ikke været let. Det har været hårdt, og der har været øjeblikke, hvor jeg har tænkt, at det ikke har været det værd. Men det har været hvert sekund værd. Jeg er stabil, siger hun.

Hun beskriver nu, hvordan hun føler sig mere fri og rolig, efter hun er kommet tilbage fra afvænning.

- Jeg følte i lang tid, at jeg skjulte meget for folk, der så op til mig. Men nu føler jeg endelig, at jeg kan være fri og mig selv. Fuldt ud mig selv, siger hun.

Annonce:

Kunne være død

Supermodellen har tidligere forklaret i et interview med Vogue, hvordan hun kunne have været død, fordi hun følte sig uovervindelig både på stoffer, og mens hun var påvirket af alkohol.

- Jeg var ikke okay, sagde hun dengang.

I et større interview med modemagasinet fortalte hun nu om en hård tid i sit liv, der var præget af både stoffer og for meget alkohol.

- Det eneste, jeg vidste, var, at hvis jeg fortsatte ned ad den vej, ville jeg enten dø eller gøre noget virkelig, virkelig dumt, fortæller hun til magasinet.

En række papparazzibilleder, der blev taget af Cara Delevigne i en lufthavn i Los Angeles sidste år, blev det, som stjernen beskriver som et 'wakeupcall'.

Billederne fik flere til at udtrykke bekymring for Cara Delevignes velbefindende.

- Det er hjerteskærende, for jeg troede, jeg havde det sjovt, men på et tidspunkt var det sådan, at 'okay, jeg ser ikke godt ud'. Nogle gange har man brug for et 'reality-tjek', så på en måde var de billeder noget at være taknemmelig for.

Sidste år endte hun derfor i afvænning, og nu har hun være ædru i knap et halvt år.