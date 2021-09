Supermodel i chok over graviditet: - Er du seriøs?

Ikke nok med at Ashley Graham venter sig - hun venter sig tvillinger

Der er nok at glæde sig over hos supermodellen Ashley Graham og manden Justin Ervin.

Parret har allerede fået en dreng tidligere, men nu viser det sig, at Ashley er gravid med tvillingedrenge under sin anden graviditet.

Det deler hun på det sociale medie Instagram.

I en video viser hun, hvordan hun er til ultralydsscanning og får nyheden om ikke én men to babyer.

- Er det tvillinger? Spørger hun indledningsvist.

- Ja, lyder svaret.

Ashley Graham starter dog med at tro, at der er tale om en dreng og en pige, men det er ikke tilfældet.

- Er det en penis? Og er den anden en pige?

- Nej, det er to drenge, siger lægen, der står og undersøger modellen.

I chok

Og det falder heldigvis i god jord.

I hvert fald hopper Ashley Graham op ved nyheden.

- Er du seriøs? Vi skal have tre drenge. Det må være for sjov, siger hun med et grin.

Parret annoncerede i juli, at de ventede deres andet barn efter sønnen Isaac blev født i 2020.

- Jeg tror ikke, han helt forstår det med, at han skal være storebror. Han ved, der er en baby i maven, fordi han peger på maven, når jeg spørger, hvor babyen er, har hun tidligere fortalt til People om graviditeten.

Ashley Graham blev i starten af sin karriere kendt som en 'plus-size'-model og har siden brugt sin platform til at sætte fokus på, at kvinder er smukke uanset hvilken størrelse, de måtte have.