Supermodel jubler: Er blevet mor som 50-årig

Den amerikanske supermodel og skuespiller Naomi Campbell er blevet mor til en lille pige.

Det fortæller hun i et opslag på Instagram.

'En smuk lille velsignelse har valgt mig til at være hendes mor. Så beæret over at få denne blide sjæl ind i mit liv, der er ingen ord, der kan beskrive det livslange bånd, jeg nu deler med dig, min engel. Der er ingen større kærlighed,' skriver hun til opslaget.

Den lille nyfødte pige er den 50-årige supermodels første barn. Hun har ikke delt mange detaljer om datteren i opslaget, der blot viser den lille piges fødder i hendes hånd.

Men lykønskningerne til den nybagte mor vælter allerede ind i kommentarsporet.

'Omg, tillykke. Gud velsigne jer,' skriver en følger.

'Tillykke, Naomi. Du fik et kys fra Gud i dag,' skriver en anden.

Spekulationer

Tilbage i 2018 blev Naomi Campbell genstand for en del spekulationer om graviditet, som hun dog selv skød til jorden.

Året efter fortalte hun i et interview med Wall Street Journal, at hun ikke var klar til at få børn endnu.

- Ikke endnu. Jeg ser, hvad universet giver mig. For øjeblikket har det givet mig meget i form af en 'valgt familie', lød det fra stjernen dengang.

Naomi Campbell har tidligere dannet par med den italienske forretningsmand Flavio Briatore og senest fra 2008 til 2013 med den russiske forretningsmand Vladislav Doronin.