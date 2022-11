Supermodel køber svimlende dyrt hus lige overfor eksmandens

Der er den seneste tid blevet skrevet en hel del om den brasilianske supermodel Gisele Bündchen og NFL-stjernen Tom Bradys ægteskabelige problemer.

I slutningen af oktober stod det så endegyldigt klart, at det celebre power couple definitivt havde valgt at gå hvert til sit.

Gisele Bündchen havde afleveret de afgørende skilsmissepapirer i retten, mens den voldsomt populære quarterback fra Tampa Bay Buccaneers ikke havde gjort nogen indsigelser imod det.

Nu kan de amerikanske medier TMZ og Page Six så berette, at den 42-årige supermodel efter alt at dømme har spenderet svimlende 82 mio. kr. på en luksuriøs villa på omtrent 6.600 kvadratmeter i Miami Beach, som altså skulle være placeret blot et stenkast fra eksmandens grund (som lige nu godt nok er ét stort byggerod).

Nemt for børnene

Tom Bradys byggeprojekt, der på et tidspunkt gerne skal munde ud i et miljøvenlig palæ, ligger i første parket med udsigt over Biscayne Bay.

Men fremover kan den levende legende altså også spejde over til sin ekskone, som nu huserer på den anden side af den forholdsvis smalle vandpassage, der er kendt som Indian Creek.

Ifølge TMZ har Gisele Bündchen været opsat på, at skilsmissen ikke skal gå ud over parrets to børn. Det skal med andre ord være nemt for børnene at pendle frem og tilbage mellem deres forældre.

Derfor valgte supermodellen altså, at boligjagten forblev inden for en ganske overskuelig radius.

Bündchen og Brady har fælles forældremyndighed over deres to børn, Benjamin på 14 år og Vivian på 9 år.

Den brasilianske supermodel Gisele Bündchen, der netop officielt er blevet skilt, har nu spenderet cirka 82 mio. kroner på et overdådigt palæ i Miami Beach, som ligger lige overfor eksmandens. Foto: Ritzau Scanpix/zz/SBN/STAR MAX/IPx

Comeback gav problemer

45-årige Tom Brady kunne i slutningen af januar fortælle, at han havde trukket sig fra NFL. Men blot seks uger senere sagde amerikaneren, at karrierestoppet var udsat, og han var klar til at spille NFL igen.

Og det er tilsyneladende denne melding, der har skabt store problemer i ægteskabet.

For ifølge Page Six er Tom Bradys comeback angiveligt årsagen til, at en skilsmisse er kommet på tale.

Tom Brady har vundet syv Super Bowls. Seks med New England Patriots og en enkelt med Tampa Bay Buccaneers.

Han er fem gange kåret til Super Bowl MVP.

Vokset fra hinanden

Gisele Bündchen, der er tidligere model for lingerigiganten Victoria's Secret, har fortalt på Instagram, at hendes førsteprioritet var parrets to børn.

Samtidig forklarede Bündchen, at hun og Brady ganske enkelt var vokset fra hinanden.

'Selvom det selvfølgelig er svært at gå igennem sådan noget, føler jeg mig velsignet for den tid, vi havde sammen, og jeg ønsker altid det bedste for Tom.’

Det for nylig fraskilte par var gift i 13 år.

