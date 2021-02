Supermodel om hård fødsel: - Den vildeste smerte

Den ellers private Gigi Hadid har delt detaljer om fødslen af datteren Khai i et stort interview med Vogue

Supermodellen Gigi Hadid fødte sin første datter, Khai, tilbage i september, og nu fortæller hun om oplevelsen i et nyt interview med Vogue.



Gigi Hadid, som ellers har været meget privat omkring hele sin graviditet, åbner i interviewet op om fødselen, som foregik i det hjem, hun deler med sin mor, den tidligere supermodel Yolanda Hadid, og sine søskende.

Coronavirussen og de medfølgende restriktioner endte med at gøre udslaget, så supermodellen valgte at føde hjemme.

Fødslen varede 14 timer, og da Gigi Hadid havde besluttet, det skulle være så naturligt som muligt, blev det uden epidural.

- Jeg vidste, det ville være den vildeste smerte i mit liv, men du bliver nødt til at overgive dig til det og være sådan, det er hvad det er, og det elskede jeg, siger Gigi Hadid til mediet.

De 14 timer lange fødsel blev afsluttet, da faren til barnet, Zayn Malik som er tidligere medlem af One Direction, tog imod barnet, og det gik først op for Gigi Hadid, at hendes lille pige var kommet til verden, da hun så Zayn Malik holde hende.

Selvom baby Khai kan prale af en yderst succesfuld og verdenskendt familie, skal den lille pige vokse op uden en barnepige. Gigi Hadid er mor på fuldtid med hjælp fra far Zayn Malik og resten af familien.