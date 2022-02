Supermodel overrasker fans: Afslører graviditet i video

Supermodel og tidligere 'engel' hos Victoria's Secret Adriana Lima er gravid igen.

Denne gang er det med kæresten Andre Lemmer, som nu venter deres første barn sammen.

Det afslører den i dag 40-årige model selv i et opslag på TikTok. Her oprettede hun nemlig fredag en profil, hvor hun i sit allerførste opslag kunne afsløre graviditeten i en sjov video.

Hun skriver i begyndelsen af videoen, at hendes mand kan lide at give hende små chok i hverdagen. Heldigvis for hendes fans har han sørget for at filme de sjove reaktioner.

Men nu er det altså hendes tur til at give ham et chok, skriver hun, mens hun viser et klip af en positiv graviditetstest, som hun går ind og viser manden i sengen, mens han - i hvert fald lader som om - får et chok.

Derefter viser hun et lille klip af ultralydsscanningen, hvortil hun skriver, at babyen kommer i efteråret 2022.

Det er parrets første barn sammen, men den brasilianske supermodel er allerede mor til døtrene Valentina og Sienna på henholdsvis 12 og ni år. Dem har hun med sin tidligere ægtemand, basketball-spilleren Marko Jarić.

Adriana Lima og Andre Lemmer har dannet par offentligt siden filmfestivalen i Venedig i september sidste år.