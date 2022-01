Supermodel overrasker

Den verdenskendte supermodel, 25-årige Bella Hadid, havde en stribe overraskende afsløringer om sig selv med i tasken, da hun deltog i et interview med Victoria's Secret-podcasten VS Voices.

Her nævnte hun blandt andet, at hun tidligere 'konstant er gået tilbage til mænd og kvinder, som ikke behandlede mig ordentligt'.

Hadid, der i flere år datede sangeren The Weeknd, nævnte ingen navne, men fortalte at hun har haft et behov for at please andre mennesker.

- Jeg gik konstant tilbage til mænd og kvinder, som ikke havde behandlet mig ordentligt, og det er der, at behovet for at behage andre kom ind.

- Jeg begyndte ikke at have grænser - ikke bare seksuelt, psykisk eller følelsesmæssigt, men det blev også en del af min arbejdsfære.

Jeg begyndte ikke at have grænser, fortæller Bella Hadid. Foto: Ritzau Scanpix

Mindre vigtig

Ifølge Hadid kan hendes destruktive mønster spores tilbage til barndommen, hvor hun 'følte sig som et sort får', hvis stemme aldrig blev hørt.

- Jeg voksede op med mænd i mit liv - om det så var i forhold eller familie eller noget tredje - hvor jeg konstant fik at vide, at min stemme var mindre vigtig end deres.

- Da jeg voksede op og indgik i forhold - uden at have de grænser, der gør, at jeg ville kunne sætte foden ned og blive hørt, det påvirkede mig meget intenst i mine forhold som voksen. Det var, så mit nervesystem ville bukke under, siger hun.

Adspurgt hvad der fik hende på ret kurs, lyder svaret, at hun lavede en livsstilsændring, holdt pause fra sociale medier, begyndte i terapi, mediterede og motionerede.