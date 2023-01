Supermodel vækker opsigt: Til fest i gennemsigtig kjole

Når stjernerne i Hollywood tager til fest, bliver der i den grad gjort noget for udseendet.

Alle og én prøver de at overgå hinanden i kjoler, makeup og lignende, men ved fredagens helt store begivenhed for de rige og kendte, var det modellen og 'Keeping up with the Kardashians'-stjernen Kendall Jenner, der løb med al opmærksomheden.

Hun troppede nemlig op i en kjole, der var fuldstændig gennemsigtig.

Gæsterne mødtes på restauranten LAVO Ristorante i West Hollywood. Foto: NINO, LELE/Ritzau Scanpix

Til anledningen havde modellen valgt at lade bh'en blive hjemme, mens hun dog havde taget en sort underdel på under den gennemsigtige kjole.

Festen var arrangeret af en anden model, Lori Harvey, som fejrede sin 26-års fødselsdag, og hun har tilsyneladende et særdeles stærkt netværk i Hollywood.

I hvert fald deltog både Justin Bieber og hans hustru Hailey Bieber, sangeren Lizzo, rapperen Offset, skuespilleren Kiernan Shipka og sangeren Lil Nas X for at nævne nogle stykker.

Festen var proppet med kendte gæster. Foto: PEMA, HEDO/Ritzau Scanpix

Det er langt fra første gang, Kendall Jenner dukker op i gennemsigtigt tøj. Seneste gjorde hun det til en gallafejring, mens hun ligeledes har gjort det flere gange på catwalken i sit job som model.

Det gælder blandt andet det samarbejde, hun har haft med Victoria's Secret.