Superstjerne får tilhold efter trusler

Drake har fået et treårigt tilhold mod en kvinde, der truede med at 'invadere' rapperens hjem

Det er ikke altid lige nemt at være et verdenskendt ansigt.

En af medaljens bagsider kan være trusler og chikane, som blandt andre rapperen og sangeren Drake, 35, står ansigt til ansigt med for tiden.

Drake, der har det borgerlige navn Aubrey Drake Graham, kan dog nu glæde sig over, at han har fået et tilhold mod den amerikanske kvinde Mesha Collins, efter at hun chikanerede ham og truede med at bryde ind på hans ejendom.

Ifølge Metro viser juridiske dokumenter, at Collins i sidste måned truede med at 'invadere Drakes hjem igen', hvis han ikke købte 'et helt nyt hus og en bil' til hendes fødselsdag.

Hun havde også fremsat trusler mod rapperen og hans lille søn på fire år, Adonis, som han har sammen med kunstneren Sophie Brussaux.

Ikke første gang

Drakes advokater hævdede i retten, at Collins tidligere havde brugt retssager for at komme tættere på musikeren, hvilket viste et gentagende mønster i hendes opførsel.

Ifølge dokumenterne fik kvinden rettidigt og ordentligt varsel om høringen, men hun valgte alligevel at udeblive, ligesom Drake heller ikke var til stede.

Dommeren gav tirsdag en ordre om, at Collins skal holde sig mindst 90 meter væk fra Drake, hvilket gælder indtil 11. april 2025.

Retssagen kommer i kølvandet på en episode sidste år, hvor en kvinde blev anholdt i Toronto for at forsøge at bryde ind i Drakes hjem.

Dengang blev politiet straks tilkaldt, og det resulterede i en anholdelse af kvinden. Hun blev pågrebet, da hun var i færd med at få adgang til Drakes hjem på et tidspunkt, hvor han menes at have været hjemme.

Ingen kom til skade ved hændelsen, og politiet afviste på det tidspunkt rygter om, at kvinden var bevæbnet med en kniv og havde slået en af Drakes sikkerhedsvagter med et rør.