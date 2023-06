Superstjerne i dansk by-brøler: Nu tweeter han igen om Danmark

Den canadiske superstjerne The Weeknd skal onsdag spille en længe ventet koncert foran cirka 30.000 fans på Nordstern Arena i Horsens.

Som optakt til koncerten har hitmageren skabt en anelse forvirring på sin Twitter-profil, der har over 17 millionere følgere.

Tirsdag skrev den populære musiker på sin Twitter-profil, at han havde haft det sjovt til en koncert i Manchester, hvor han havde optrådt dagen inden.

I samme tweet skrev musikeren så teksten 'KØBENHAVN I MORGEN'.

Og her blev det tydelligt, at superstjernen havde lavet en geografisk by-brøler, som Ekstra Bladet beskrev det tirsdag.

Nu lader det dog til, at musikeren med det borgerlige navn Abel Tesfaye har læst op på geografien.

I hvert fald kom han onsdag med en rettelse på sin Twitter-profil, hvor han blot skrev teksten 'HORSENS !!!'.

Efterfølgende skrev musikeren endnu et Tweet, hvor han rettede skylden for sin geografiske forvirring på de lyse nætter i Danmark.

'The lack of night is melting my nocturnal brain … just means the show will be more insane tomorrow ... who knows what the set will be. Off the rails' skriver The Weeknd på sin Twitter-profil.

Oversat til dansk betyder Tweetet noget i retningen af: 'manglen på nat smelter min natlige hjerne ... betyder bare at showet bliver mere vanvittigt i morgen ... hvem ved hvordan settet bliver...ude af kontrol'.

Der lader altså til, at der lagt i kakkelovnen til et brag af et show i Horsens onsdag aften.

Da Ekstra Bladets faste musikanmelder Thomas Treo er travlt optaget på Copenhell hele onsdagen, så har ingen ringere end selveste Keld Heick sagt ja til at være gæsteanmelder på The Weeknd-Koncerten.

Følg med på EB.dk LIVE i aften.