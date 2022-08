Superstjerne i shitstorm: 'Tonedøvt'

For få uger siden aflyste Shawn Mendes sin turné for at passe på sig selv, og nu fester han i Miami

'Det må være rart bare at beslutte sig for ikke at arbejde og i stedet tage på ferie, mens man tager røven på sine fans'.'

Sådan skriver en bruger i kommentarfeltet på et af Shawn Mendes' nyeste Instagram-opslag.

Billederne viser Shawn Mendes, der slænger sig på en båd i Miami, og selvom hans fans plejer at være glade for topløse billeder af den canadiske popdreng, er kommentarfeltet denne gang overfyldt af fans, der er skuffede over, at Shawn Mendes har aflyst sin turné.

Trækker stikket

Det er kun få uger siden, tusindvis af fans blev skuffede, da Shawn Mendes meldte ud, at han var nødt til at aflyse resten af sin turné for at pleje sit mentale helbred.

Aflysningerne kom, da han 9. juli efter at have turneret i en uge meldte ud, at han var nødt til at trække stikket de næste tre uger og i mellemtiden udsætte koncerter.

De tre uger var dog ikke nok, og Shawn Mendes valgte i slutningen af juli at aflyse resten af sin turné i Nordamerika og Europa for at pleje sit mentale helbred.

Vild weekend

Derfor er weekendens fester forud for sangerens 24-års fødselsdag mandag heller ikke faldet i god jord hos de mange fans. Ifølge blandt andre Daily Mail nøjedes Mendes nemlig ikke med at være på bådtur. Han blev også set på en klub med den kendte sanger The Weekend.

'Det her er meget skuffende, vi havde billetter til din koncert i Boston i aften. Tag i det mindste et stort skridt væk, og tag din mentale helbreds-pause, hvis du skal aflyse alle dine planlagte koncerter,' skriver en skuffet fan.

En anden rider med på bølgen:

'Jeg ønsker dig kun det bedste, men det her opslag er tonedøvt. Aflyste shows er ikke engang blevet refunderet endnu.'

'Er det her en joke? Du aflyser din turné og efterlader tusindvis af fans skuffede, og nu flexer du???' skriver en tredje fan, der tydeligvis ikke er tilfreds med Shawns topløse bådbillede, og sådan fortsætter kommentarerne i et væk.

Shawn Mendes har ikke udtalt sig om de mange negative kommentarer.

Blandt de aflyste koncerter er også en i København, der skulle have været afholdt i juli 2023, efter den blev rykket 16 måneder frem pga. corona.

