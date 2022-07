Superstjerne i trafikuheld

Aquaman- og muskelbundt Jason Momoa var i weekenden involveret i et dramatisk trafikuheld, hvor hans bil kolliderede med en motorcykel.

Det skriver TMZ, der har video umiddelbart efter uheldet.

Her ses 42-årige Momoa ømme sig, imens han går tilbage mod sin bil.

Ifølge TMZ kørte stjerneskuespilleren i bil på Old Topanga Canyn Road søndag, da en modkørende motorcykel kom til syne. I et sving ramte de to køretøjer hinanden, så føreren af motorcyklen fløj via sidespejlet, over køleren og over på den anden side.

På mirakuløs vis skulle motorcykelføreren være landet på benene, men blev alligevel fragtet til hospitalet med mindre skader.

Trods et stærkt fremmøde af politi og ambulance, kunne Momoa selv går fra stedet. Sagen betragtes som et hændeligt uheld.

Jason Momoa i rollen som Aquaman. Foto: Jasin Boland/Ritzau Scanpix

Skilt efter 16 år

Tidligere i år kom det frem, at Hollywood-parret Jason Momoa og Lisa Bonet skulle skilles.

I en fælles pressemeddelelse, delt på Jason Momoas Instagram-profil, meddelte parret, at de efter 16 år sammen nu gik fra hinanden.

'Vi har alle mærket forandringerne i disse transformerende tider. En revolution er ved at udfolde sig, og vores familie er ingen undtagelse. Så vi deler vores familienyhed - at vi går hver til sit,' lød det i beskeden.

'Kærligheden i mellem os bliver ved og udvikler sig som den ønsker. Vi giver slip hinanden på hinanden, så vi kan være dem, vi er ved at lære at blive.'