Superstjerne ikke til at kende: Fans elsker det

Der er nok ikke nogen tvivl om, at fans af sangeren og skuespilleren Selena Gomez er vandt til at se hende med sit karakteristiske mørke hår.

Derfor var det da også noget overraskende for de 222 millioner følgere, da de på Instagram kunne se, at håret slet ikke var, som det plejer.

I stedet for de mørke lokker har Selena valgt at gå helt blond, og det er noget, som de mange fans er vilde med.

'Ej, jeg kunne slet ikke kende hende! Den blonde dronning er tilbage', skriver en.

'Jeg ryster. Tænk, at hun er blond nu', skriver en anden.

'Hvad! Er hun blond? Det ser fantastisk ud', skriver en tredje.

Normalt går Selena efter det genkendelige mørke look - og så på sine albums. Foto: PR

Ikke normalt

Billedet, der er delt på en side for makeup og skønhed, har allerede 540.0000 likes og Selena Gomez har også selv delt det på sin profil for at bekendtgøre, at hun nu er gået over til den blonde side.

Holdet bag håret, Nine Zero One salon i West Hollywood, har udtalt til MailOnline, at det ikke er helt normalt, at Selena går efter sådan en forvandling.

- Vi har ordnet Selenas hårfarvning i et årti nu. Hun holder det som reelt ret naturligt, men denne gang skulle der altså ske noget helt vildt. Denne her blonde farve er helt unik. Vi skulle sikre en balance mellem noget varmt og køligt til hendes hudfarve. Det er et perfekt look til sommer, lyder det fra Nikki og Riawna, der ejer salonen.

Og det var ikke noget, der blev lavet hurtigt.

- Vi brugte over 200 stykker sølvpapir, mange spande med afblegning og otte timer. Det var helt klart det værd. Håret ser fantastisk ud og føles fantastisk.