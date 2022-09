Superstjerne om dramatisk ulykke: - Min kæbe hang fra mit ansigt

I lang tid har der floreret rygter om hvorvidt Hollywood-stjernen Zac Efron har fået lavet plastik kirurgi, men nu viser det sig, at ændringerne i hans udseende skyldes et uheldigt styrt

Fra et års tid siden startede der en del rygter om hvorvidt Hollywood-stjernen Zac Efron, 34, der er kendt fra filmene 'High School Musical' 1,2 og 3 samt 'The Greatest Showman', havde fået plastik kirurgi.

Rygterne skyldtes, at stjernens ansigt pludselig så meget anderledes ud, end det plejede, hvilket var noget, som især hans fans bemærkede.



Men disse rygter har Zac Efron nu manet i jorden. Transformationen skyldes nemlig ikke plastik kirurgi, men nærmere et dramatisk fald, som stjernen hidtil har gået stille med dørene om. Dette fortæller han i et interview med Men's Health.

Kæbemusklerne voksede

Faldet skete en dag, da stjernen løb rundt i sit hjem med sokker på. Her gled han nemlig, og ramte hjørnet af en fontæne. Han fortæller at han besvimede kort, og da han vågnede op, hang hans kæbe fra hans ansigt.

Og det var I helingsprocessen efterfølgende, at stjernens ansigt ændrede sig. Kæbemusklerne blev nemlig meget store for at kompensere for uheldet. Faktisk voksede de så meget, at stjernen arbejdede sammen med en fysioterapeut for at mindske væksten.



Men da Zac Efron tog en pause grundet en tur til Australien, fik kæbemusklerne lov til at vokse videre.

Udover en brækket kæbe, så har Zac Efron også prøvet andre ting. Bl.a. at slå en skulder af led, rive sit korsbånd over og brække sit håndled.

Mor fortalte ham det

Det var Zac Efrons mor, som måtte fortælle ham, at folk troede, at han havde fået foretaget plastik kirurgi. Dette er på grund af, at Zac Efron helst holder sig væk fra de sociale medier.

Men rygterne gjorde heller ikke det helt store indtryk på stjernen, fortæller han til Men's Health.

- Hvis jeg lagde ligeså meget værdi i, hvad folk tænker om mig, som folk måske tror jeg gør, så ville jeg aldrig kunne arbejde med det, jeg gør.

Zac Efron fortalte desuden i interviewet med Men's Health, at han lider af agorafobi, som er angsten for at begive sig rundt i områder, hvor der er mange mennesker. Derudover har stjernen førhen kæmpet med søvnløshed og depression i en periode.

I dag dyrker han dog bl.a. yoga for at stabilisere sit sind.