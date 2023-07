Superstjerne overrasker: Det kan da ikke passe

'Then I went to see some friends of mine. Down in Florence, Alabama', kvidrer fuglen Lana del Rey på sangen 'Paris, Texas' fra 2023-albummet 'Did you know that there's a tunnel under Ocean Boulevard?'

Og nu har hun sat handling bag ordene.

Lana del Rey tjekkede nemlig for nylig ind på Marriott Shoals Hotel i Florence og blev efterfølgende spottet flere steder i byen.

Blandt andet blev hun ifølge lokalmediet AL.com set i byens centrum, hvor hun skrev en autograf på makeupartisten Savana Vinsons venstre arm.

Men det var på morgenmadsrestauranten Waffle House, der blev gjort størst øjne.

Her var Lana del Rey nemlig trukket i fuld arbejdsuniform for at give en hånd med bag disken.

- Det var lidt surrealistisk. Jeg fortalte hende, hvor meget jeg elskede hendes musik og hendes arbejde generelt. Hun var superdejlig og utrolig flink, fortæller Karina Cisneros Juarez, der var på Waffle House, mens Lana del Rey gav en hånd med.

Også Macy Ladner var ved at få røræg, bacon og vafler galt i halsen under sit besøg på Waffle House.

- Det var fantastisk! Hun var helt nede på jorden ... Snakkede med mig og min ven om vores job som lærere, og hvordan hun arbejder på et nyt album, fortæller Macy Ladner til AL.com.

Lana del Rey fortalte i 2018 til CNBC.com at hun takkede ja til flere forskellige jobs langt op i tyverne. Blandt andet som maler og babysitter, mens hun sang på barer og kæmpede for at slå igennem.