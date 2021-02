Superstjerne rammer vild milepæl

Popstjerne Ariana Grande må efterhånden være vant til at slå rekorder.

Den 27-årige sangerinde kan nemlig fejre 'jubilæum', efter hun nu er oppe på hele 20 verdensrekorder.

Det meddeler organisationen Guinness World Records.

Ariana Grande har længe været fast inventar i toppen af diverse hitlister. Sangerindens 20. verdensrekord er da også for at have udgivet flest sange, der har debuteret på førstepladsen på den amerikanske Billboard Hot 100-liste.

Første nogensinde

Nogle af Ariana Grandes andre rekorder er opnået for at være den mest fulgte kvinde på Instagram og for at være den første solokunster, der kunne sætte sig på hele top tre på den amerikanske hitliste på samme tid.

Se listen med alle Ariana Grandes rekorder her.

Hendes seneste album 'Positions' toppede listerne verden rundt. Den nåede dog 'kun' op på en andenplads på den danske hitliste.

Forlovet

Lige før jul kom sangerinden med en lykkelig nyhed, da hun annoncerede, at hun var blevet forlovet med sin kæreste, den 25-årige ejendomsmægler Dalton Gomez.

Ariana Grande og Dalton Gomez viste sig første gang for et år siden offentligt som par. Der er dog ikke tale om popstjernens første forlovelse.

Hun var tidligere forlovet med komikeren Pete Davidson, men kærligheden brast tilbage i 2018.

