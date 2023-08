Superstjerne reagerer: 'Fuldstændig knust'

En lang række af stjerner, herunder Oprah og Jason Momoa, har allerede reageret på skovbrandene, som lige nu hærger den hawaiianske ø Maui.

Og nu melder endnu en superstjerne sig på banen.

Der er tale om den amerikanske skuespiller Dwayne 'The Rock' Johnson, som blandt andet er kendt fra 'The Fast and the Furios'-franchisen.

I en video på Instagram fortæller han, at hans 'hjerte er knust' over brandene. Det skriver USA Today.

'Jeg ved, at i allesammen rundt omkring i verdenen har set den totale ødelæggelse og fortvivlelse, som har ramt vores hawaiianske ø Maui, og mit hjerte er fuldstændig knust over det her, og det ved jeg, at jeres også er,' siger stjernen blandt andet i videoen.

'Alt ved jeg har set foregå over de seneste dage, og alt hvad der fortsætter med at ske time efter time, minut efter minut - Det knuser altsammen mit hjerte,' siger stjernen desuden.

'Forbliv stærke'

Skuespilleren fortæller desuden, at han lige nu er i kontakt med en række organisationer, herunder 'The Hawaii Community Foundation', om hvordan han 'kan hjælpe på bedst mulig vis'.

'Og jeg vil fortsætter med at få så meget information som muligt,' siger 'The Rock' desuden.

Brandene på Maui har stået på den seneste uges tid. Foto: Mike Blake/Ritzau Scanpix

Skuespilleren sender desuden en tak til alle redningsfolk, læge-mandskab, hoteller, lokale forretninger og organisationer, som lige nu hjælper til ved de voldsomme skovbrande.

'Forbliv stærke - Vi elsker og sætter pris på jer,' skriver stjernen.

Relation til Hawaii

Den amerikanske skuespiller har flere personlige relationer til Hawaii.

Blandt andet er hans mor født på Hawaii, og han har også boet der i store dele af sin barndom.

Relationen til Hawaii står også klart i teksten til 'The Rock's' Instagram-video:

'Modstandsdygtighed ligger i vores DNA. Vores forfædre er i vores blod. Det her er, hvad vi er. Det her er, hvad vi gør,' skriver stjernen.

Skovbrandene har hærget øen den seneste uge, og turister er blevet advaret om at holde sig væk. Søndag lød dødstallet på 93 personer.

