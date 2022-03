Superstjerne søger polititilhold mod stalker

For fem år siden brød den unge kvinde Mesha Collins ind i Drakes hus i Los Angeles. Her drak hun tre sodavand, før hun blev anholdt for ulovlig indtrængen.

Ifølge Drake har kvinden chikaneret ham gentagne gange siden. Der er tale om trusler, ulovlig indtrængen samt angreb, hvor hun blandt andet har spyttet på hans fans. Det skriver det amerikanske medie E! News.

Nu har den 35-årige rapper søgt om et polititilhold mod den i dag 29-årige kvinde.

- Som resultat af Ms. Collins chikane og besættelse af mig har jeg lidt og fortsætter med at lide følelsesmæssig smerte, og jeg er bekymret for min egen og min families sikkerhed, siger han i dokumenterne, som E! News har fået adgang til.

Den 35-årige rapper har søgt polititilholdet for at beskytte sig selv og sin fire-årige søn, Adonis, som han har med en tidligere flamme - den 32-årige franskfødte kunstner Sofie Brussaux.

Ifølge Drake, hvis rigtige navn er Aubrey Graham, har Mesha Collins sendt dødstrusler til ham.

- Hun har sendt beskeder, hvor hun skriver, at hun ønsker mig død, at jeg burde skyde mig selv og min søn, skriver rapperen i anmodningen om polititilholdet.

Såfremt tilholdet bliver gennemført, vil det betyde, at Mesha Collins ikke må komme inden for 100 yards - svarende til cirka 91 meter - af hverken rapperen selv, hans søn, hans forældre eller hans advokat.