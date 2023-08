Superstjerne spottet i Norge

Vores norske naboer har fået fornemt besøg.

I øjeblikket er den amerikanske skuespiller Will Smith nemlig på besøg i den norske by Arnøya.

NRK og Nordlys skriver, at 54-årige Smith ankom fredag eftermiddag med privatfly fra Svalbard.

Ifølge medierne er Will Smith i Norge i forbindelse med optagelserne til en ny tv-serie, der hedder 'Pole to Pole'. Serien, hvor Smith skal rejse fra Sydpolen til Nordpolen, får efter planen premiere på Disney+.

Borgerne i den norske by er da også svært begejstrede for, at de har fået så fornemt besøg af en vaskeægte stjerne.

- For bugten Lauksletta er det meget dejligt, at sådan en megastjerne kommer her og sætter os på landkortet, siger Sigrunn Nygaard til NRK.

Will Smith har søgt mod nord i forbindelse med optagelserne til en ny tv-serie, der kommer til at kunne streames på Disney+. Foto: Thibault Camus/AP

Beboeren fortæller, at hun har været ude at se på nogle af de installationer, der skal bruges til at optage serien i området.

- Vi mødte den lokale samiske familie, som har bygget en lejr, hvor de skal lave optagelser i dag, siger hun og fortæller videre, at de ikke kunne ønske sig bedre reklame for deres lokalsamfund end, at Will Smith aflægger dem et besøg.

Det er ikke første gang, at vores norske naboer har fornemt besøg.

Tilbage i maj aflagde filmstjernen Tom Cruise Svalbard et besøg i forbindelse med optagelserne til 'Mission: Impossible - Dead Reckoning Part Two'.