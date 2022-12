Superstjerne taler ud om seksuelt misbrug

Sangerinden Shania Twain forsøgte at få sine bryster til at se mindre ud, da hun var barn, for at undgå sin stedfars overgreb, og det tog hende lang tid at genvinde sin feminine side

- Jeg gemte mig og forsøgte at at gøre mine bryster fladere. Jeg brugte bh'er, der var alt for små, og jeg nedtonede alt, indtil der ikke var mere pige over mig.

Sådan siger country- og popsangerinden Shania Twain, der i dag er 57 år, til mediet The Sunday Times om sin barn- og ungdom i en dysfunktionel familie præget af seksuelle overgeb.

Manden bag var hendes stedfar, Jerry Twain.

Sangerinden afslørede søndag, at hun blev både fysisk og psykisk misbrugt af stedfaderen, da hun var barn.

I Sunday Times fortsætter hun om taktikken med at få barmen til at se mindre ud:

- Jeg gjorde det nemmere for mig selv at gå rundt ubemærket. For hold nu helt op, hvor var det forfærdeligt - man ville ikke ønske at være pige i mit barndomshjem, siger hun.

Shania Twain begyndte sin karriere som blot otteårig og har som voksen haft adskillige store hits verden over.

De musikalske meritter tæller blandt andet 'You're Still The One', 'Man! I Feel Like a Woman' og 'That Don't Impress Me Much'.

Hun fortæller i samme moment, at hun i årene efter misbruget havde det svært med sin feminine side som følge deraf.

Shania Twain og hendes nuværende mand, Frédéric Thiébaud, som forhåbentlig behandler hende bedre, end stedfaderen gjorde. Foto: Ritzau Scanpix

Udgav afslørende bog

Hun har tidligere berørt rædslerne fra fortiden i sin selvbiografi, 'From This Moment', der udkom i 2011.

I bogen beskrev verdensstjernen blandt andet, hvordan hun til tider fysisk måtte gå imellem sine forældre, fordi hun var bange for, at hendes stedfar skulle slå hendes mor ihjel.

- Det tog lang tid at administrere den vrede. Du ville ikke ønske at være en, der overfaldt mig på gaden (dengang, red.). For jeg ville flå hovedet af dig, hvis jeg fik chancen, siger hun om sin tilstand.

Både moderen og stedfaderen døde, da Shania Twain var 22 år, og i årene, der fulgte, kæmpede hun med at lære at elske sin krop.

Hun er i dag gift med schweiziske Frédéric Thiébaud, som hun blev smedet sammen med i 2011. Forinden var hun gift med Robert John Lange i årene 1993 til 2010 - hendes musikalske storhedstid. Med ham har hun datteren Eje Lange, der i dag er 21 år gammel.

Hun udsendte tidligere i år singlen 'Waking Up Dreaming' efter fem års pladepause - og optrådte topløs på pladecoveret.

