Superstjerne udpeget: Bliver hoveddesigner for Louis Vuitton

Pharrell Williams er ny hoveddesigner for Louis Vuittons herrekollektioner.

Det skriver selskabet bag luksusbrandet, LVMH, i tirsdag en pressemeddelelse.

Den nye designer, som er kendt for sit arbejde inden for musik og fashion, skal fra dags dato stå for at designe de kommende kollektioner.

Den første kollektion offentliggøres under Men's Fashion Week i Paris i juni måned.

- Jeg er virkelig glad for at byde Pharell velkommen hjem, efter vores samarbejder i 2004 og 2008. Hans kreative vision går ud over fashion, og den vil uden tvivl lede Louis Vuitton mod et nyt og spændende kapitel, siger bestyrelsesformand og topchef i Louis Vuitton, Pietro Beccari.

Den 49-årige amerikaner har været med i flere musikalske grupper, derudover har han også flere projekter bag sig som soloartist. Multitalentet har også været med til at komponere musikken til børnefilmene Grusomme Mig 1 og 2.

Før Pharrell Williams, var det modedesigneren Virgil Abloh, der besatte pladsen, indtil han døde 28. november 2021. Han havde også tøjmærkerne Off-White og Pyrex Vision på visitkortet, før han kom til Louis Vuitton.

I 2003 startede han i samarbejde med den japanske designer bag det japanske mærke A Bathing Ape, Nigo, tøjmærket Billionaire Boys Club.

Pharrell Williams har også mange andre samarbejder bag sig med kendte brands, han har blandt andet lagt navn til Adidas-skoen NMD Human Race, som blev lanceret i 2016.