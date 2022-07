'Surprise': Netflix-stjerne venter første barn

Heather Rae El Moussa, der er kendt fra 'Selling Sunset', skal være mor for første gang

Heather Rae El Moussa deler en ganske glædelig nyhed.

For den amerikanske ejendomsmægler og tidligere skuespiller, der er kendt fra Netflix-serien 'Selling Sunset', venter nemlig sit første barn.

Det afslører hun i et opslag på Instagram.

'Surprise!! Baby El Moussa kommer tidligt 2023', skriver den 34-årige ejendomsmægler. På billedet ses hun sammen med sin mand, ejendomsmægler og tv-værten Tarek El Moussa, der kysser hende på maven.

Heather Rae El Moussa og Tarek El Moussa blev gift i oktober 2021, og nu skal de altså være forældre i det kommende år.

Det vil altså være Netflix-stjernens første barn. Hendes mand har dog i forvejen datten Taylor på 11 år samt seksårige Brayden fra sit tidligere ægteskab med Christina Hall.

Tarek El Moussa og Christina Hall er kendt for at være værter sammen i programmet 'Flip or Flop' på HGTV.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Heather Rae El Moussa og Tarek El Moussa har været gift siden oktober 2021. Foto: Hubert Boesl/Ritzau Scanpix

Mange lykønskninger

Efter Heather Rae El Moussa afslørede nyheden om graviditeten, er det væltet ind med lykønskninger fra hendes fans og kollegaer.

'Aaaaaaaahhhhh. Tillykke til den bedste, mest omsorgsfulde og elskede mor. Jeg elsker jer', skriver Heather Rae El Moussas kollega fra 'Selling Sunset', Chelsea Lazkani.

'Yessss!!! Elsker jer begge og kæmpe tillykke' lyder ordene fra Maya Vander - også fra Netflix-serien.

Og tusindvis af fans giver den sågar også gas i kommentarfeltet med søde beskederne til ægteparret.

'TILLYKKE'.

'Jeg kan ikke vente! Tillykke til jer begge'.

'Awww, tillykke! Jeg ønsker jer alt det bedste'.