Svarer fans: - Jeg har det fint

I en video på Instagram svarer Britney Spears på spørgsmål fra fans, og selvom det ikke bliver til mange svar, så er et af dem dog opsigtsvækkende.

Det tredje spørgsmål handler nemlig om, hvorvidt hun 'er okay'.

- Ja, jeg har det helt fint. Jeg er ekstremt glad, jeg har et smukt hjem og smukke børn.

- Jeg tager en pause lige nu, fordi jeg har det godt, siger hun i videoen.

Startede med dokumentar

Siden dokumentaren 'Framing Britney Spears' udkom, har fans spekuleret i, hvordan popstjernen egentlig har det. Det har ført til mange teorier om, hvad der egentlig foregår i Britney Spears' liv.

Og noget tyder på, at selvom hun netop har besvaret spørgsmålet, så betvivler hendes fans stadig svaret.

'Den måde hun bliver ved med at kigge til siden og de mærkelige klipninger virker mærkelige for mig,' skriver en bruger med over 8000 likes på sin kommentar.

En anden skriver: 'Den måde hun bliver ved med at kigge til siden og svajer...' og denne kommentar har fået mere end 6500 likes.

Far som værge

Den omtalte dokumentar vakte stor opsigt, da den udkom, fordi den tegnede et skræmmende billede af, hvordan Britney Spears blev behandlet som helt ung stjerne.

Både af medierne, men sidenhen også af sin egen far, som blev hendes økonomiske værge og håndterede alle de penge, der fulgte med stjernestatussen.

Siden har Britney Spears' været voldsomt oprevede over farens status som værge, og popstjernen har da også selv forsøgt at blive fri for sin far.

