Svarer igen: - Hvorfor er I så bange for bryster?

Skuespilleren Florence Pugh gider ikke at finde sig i at få sin krop og sin barm kritiseret af vulgære mænd

En pink Valentino-kjole og kvinden, der bar den, har i weekenden sat gang i en heftig debat på de sociale medier.

Fredag mødte den britiske skuespiller Florence Pugh op til modeshow i Rom i den pink sag, der er kreeret i gennemsigtigt tyl foroven.

Den 26-årige skuespiller havde - helt bevidst - ikke bh på under kjolen, og det betød, at man tydeligt kunne se hendes bryster.

Så gik internettet amok.

Florence Pugh var forberedt på, at kjole ville give en masse kommentarer. Men hun elskede at have den på. Foto: Getty Images

Florence Pugh og hendes krop er blevet svinet til, men det har ikke fået skuespilleren til at fortryde sit outfit så meget som ét sekund.

Tværtimod!

I et langt opslag på Instagram sætter Florence Pugh nu tingene i perspektiv.

Hun fortæller blandt andet, at hun var fuldstændig forberedt på, at kjolen ville vække debat og afføde en masse kommentarer.

'Om de ville være negative eller positive, så vidste vi, hvad de gjorde. Jeg var spændt på at have den på. Der var ikke et glimt af nervøsitet i mig. Det var der ikke før, under eller efter', skriver hun.

I sit opslag kalder Florence Pugh det for interessant at være vidne til, hvor let det er for mænd at ødelægge en kvindekrop med grimme kommentarer. Og så undrer det hende, at mænd kommenterer løs med deres jobtitler og endda fra e-mailadresser fra deres abejdspladser.

'Det er ikke første og med sikkerhed heller ikke sidste gang, at en kvinde vil skulle høre på, hvad der er galt med hendes krop, fra en flok fremmede. Det foruroligende er bare, hvor vulgære nogle af jer mænd er, skriver hun videre.

Læs også: Bryst-gardiner er det nye røv-gevir

Fladbarmet

'Så mange af jer ønskede aggressivt at fortælle mig, hvor skuffede I er over mine 'små bryster', eller hvordan jeg burde være flov over at være 'fladbarmet'. Jeg har levet i min krop i lang tid. Jeg er fuldt ud klar over min bryststørrelse, og jeg er ikke bange for den, skriver hun videre til sine 7,5 millioner følgere.

Flere end en million har liket Florence Pughs opslag, hvor hun endvidere højlydt undrer sig over brystforskrækkelsen.

'Det, der er mere bekymrende, er ... hvorfor er I så bange for bryster? Små? Store? Højre? Venstre? Kun et? Måske ingen?, skriver Pugh og kalder brystfrygten for frygtelig.

Læs også: De medvirkede i 70'ernes frække film: - Mine bryster rystede nationen