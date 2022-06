Svarer igen på bizar tampon-beskyldning

Komikeren og skuespilleren Amy Schumer bliver beskyldt for at være årsagen til, at hylderne i butikkerne i USA er tomme for bind og tamponer

Det er en udfordring at være kvinde i den fødedygtige alder i USA for tiden.

Hylderne med bind og tamponer er nemlig gabende tomme i mange butikker rundt om i staterne.

Skylden skal findes hos komikeren og skuespilleren, mener Procter & Gamle, der står bag mærkerne Libresse og Tampax.

Hun har nemlig gjort det alt for godt som reklamesøjle for tamponer, og derfor er det på grund af 40-årige Schumer, at de amerikanske kvinder har krise, når de når en bestemt tid på måneden.

Den kritik lader altid vakse Amy Schumer dog ikke stå uimodsagt.

På Instagram konstaterer hun på sin egen geniale facon, at det altså ikke er hende, der har tørlagt landet for bind og tamponer.

'Wow! Jeg har ikke en gang en livmoder', skriver hun i opslaget, hvor hun også poster den vanvittige beskyldning, der er mod hende.

Amy Schumer fik i september sidste år fjernet både sin livmoder og sin blindtarm på grund af endometriose.

Året før blev hun reklamesøjle for Tampax, og siden er efterspørgslen ifølge Procter & Gamble steget med 7,7 procent.

At Schumer er årsagen til den akutte mangel på bind og tamponer er dog yderst tvivlsom. Alle andre end Procter & Gamble har formentlig opdaget, at bomuld, plastik og papirmasse, der bruges til fremstillingen af tamponer og bind, under coronakrisen har været i høj kurs for at kunne producere mundbind og andre værnemidler.

Derudover har en række lukkede fabrikker og nedskæringer i følge Time Magazine også haft indflydelse på, hvor meget der kan produceres.

