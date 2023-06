Svarer igen på kritik: - Fuck dig, sut min pik

Det er ofte forbundet med stor lykke, når man får sig en lille hundehvalp.

Men ikke for komiker og skuespiller Pete Davidson, der forleden købte sig en ny firbenet ven.

For dyrerettighedsforeningen PETA mente nemlig, at de skulle blande sig i købet. De kritiserede i et åbent brev Pete Davidson for ikke at adoptere sin nye hund.

'Det er trist, at Pete ikke fandt sig en lokal hun fra et dyreinternat i byen. En skrap new yorker med charme og pesonlighed kunne have været hans perfekte match', skrev Daphna Nachminovitch, der er PETAs vicepræsident for 'cruelty investigations' (misrøgtsefterforskning, red.).

Men den slags gider Pete Davidson ikke finde sig i. Derfor lagde han en harmdirrende besked på Daphna Nachminovitch' telefonsvarer, som TMZ er kommet i besiddelse af.

Pete Davidson er kendt fra 'Saturday Night Live', hvor han var med i en årrække, men han blev endnu mere kendt, da han i en kort overgang dannede par med Kim Kardashian. Foto: Andrew Kelly/Ritzau Scanpix

- Fuck dig

Ifølge ham selv var der nemlig en god grund til, at han måtte købe en hund i stedet for at adoptere en.

- Jeg er meget allergisk og var nødt til at få en helt særlig race. Og min mors hund døde forleden efter kun to år så, hvilket vi er meget kede af alle sammen, siger han, inden han fortsætter med at lange lidt hårdere ud:

- Så undersøg tingene, før du opdigter nyhedshistorier, bare fordi du er en træt og kedelig lort. Fuck dig, og sut min pik.

Til TMZ fortæller Pete Davidson dog, konfronteret med optagelsen, at han er ked af sit ordvalg.

- Jeg har ikke set min mor og søster græde på den måde i over 20 år. Og jeg var allerede vred over, at butikken havde filmet mig uden min tilladelse, og så kommer PETA og gør mig til en offentlig syndebuk, hvilket gør den triste situation værre, siger han til mediet og fortsætter:

- Det var et forkert ordvalg, og jeg skulle ikke have sagt det. Men jeg er ikke ked af at stå op for mig selv og min familie.