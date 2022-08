Svarer igen på kritik om Trump-kasketter: 'Absurd'

'Euphoria'-skuespilleren Sydney Sweeney har set sig nødsaget til at korrigere sine følgere, der har anklaget hende for at indtage en politisk holdning, de ikke bryder sig om.

Det hele startede ellers så hygggeligt.

Skuespilleren Sydney Sweeney fejrede sin mors 60-års fødselsdag med et vaskeægte surprise-party.

'Der findes ikke en bedre måde at fejre min mor på end med et overraskelses-hoedown (en form for linedance, red.)', skrev skuespilleren i et opslag på Instagram, hvor hun delte billeder fra moderens fornøjelige, landlige fest.

Komplet med rodeotyr, halmballer og cowboystøvler fejrede hun og alle gæsterne mor Sweeney.

Men flere af skuespillerens følgere fik altså også øje på de røde kasketter, som flere af gæsterne til festen gik rundt med. Og de mente, det umiskendeligt lignede de ikoniske 'Make America Great Again'-kasketter, som Donald Trumps støtter ynder at gå med.

Lad være med at antage ting

Og nu har Sydney Sweeney så taget bladet fra munden og givet en opsang på Twitter.

'Venner, det her er vildt. En uskyldig fejring af min mors milepæl, hendes 60-års fødselsdag, er blevet til en absurd, politisk udmelding, hvilket aldrig var hensigten', skriver hun og fortsætter:

'Lad være med bare at antage ting. Stor kærlighed til alle. Og tillykke med fødselsdagen, mor!'.

Det viser sig nemlig, at kasketterne rigtig nok var røde som Trump-tilhængeres.

Men i stedet for teksten 'Make America Great Again', ja, så stod der i dagens anledning altså 'Make Sixty Great Again'.