Svarer igen på sejlivede rygter

Camille Vasquez afviser pure, at hun og Johnny Depp skulle have flettet fingre under bordet i retten.

Den 37-årige advokat har stået i spidsen for Johnny Depps hold af jurister under den meget omtalte og meget langstrakte injuriesag mod hans ekskone Amber Heard.

Hun siger, at hun er skuffet over, at folk har troet, at hendes omgang med Depp på nogen måde har været 'upassende eller uprofessionelt'.

- Jeg kerer mig dybt for mine klienter, og vi er åbenlyst blevet tætte. Men når jeg siger 'vi', så mener jeg hele holdet, der selvfølgelig inkluderer Johnny, fortæller Camille Vasquez i et interview med People og tilføjer, at hun har haft skuespilleren som ven og klient i mere end fire år.

Hun siger i interviewet også, at det er 'uetiske' og 'sexistiske' anklager, hun er blevet mødt med, selvom det ikke kommer bag på hende.

- Det er uheldigt, og det er skuffende, men på samme tid er det noget, der følger med jobbet. Jeg kan ikke sige, at jeg ligefrem var overrasket, siger hun videre.

Vasquez forklarer, den nære kontakt, der var mellem hende og Johnny Depp i retten med, at hun er colombiansk og cubansk.

- Jeg er meget taktilt anlagt. Hvad skal jeg sige? Jeg krammer alle, og det skammer jeg mig ikke over.

Under den seks uger lange retssag var der mange der lagde mærke til, at Johnny Depp og hans advokat Camille Vasquez havde en nær relation. Foto: Steve Helber/Ritzau Scanpix

Har allerede en kæreste

Advokaten har i øvrigt en kæreste, som hun i interviewet siger, hun er 'meget glad for'. Den britiske forretningsmand Edward Owen.

Camille Vasquez blev et kendt navn hen over natten, efter hun som Johnny Depps advokat krydsforhørte Amber Heard på hårdtslående vis.

En opmærksomhed hun sidenhen har kaldt 'en smule overvældende'.

- Men hvis jeg kan være en inspiration for unge kvinder, der har lyst til at læse jura og arbejde hårdt, så er det det hele værd, sagde hun forleden i talkshowet 'Good Morning America'.

I sidste uge vandt Johnny Depp den meget omdiskuterede retssag mod sin ekskone Amber Heard.

Her vurderede domstolen i USA, at Amber Heard uretmæssigt havde udtalt sig injurierende om Johnny Depp og ærekrænket ham, da hun i 2018 skrev et indlæg i den britiske avis Daily Mail om, at hun var udsat for partnervold i den periode, hun dannede par med Johnny Depp.

Selvom han havde sagtsøgt sin ekskone for 50 millioner dollars, ender den samlede gevinst for Johnny Depp på 8.350.000 dollars svarende til næsten 60 millioner danske kroner.