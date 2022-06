Svarer igen på vedholdende rygter

I flere år har Lea Michele været genstand for rygter om, at hun er analfabet, men hun kan altså læse, fastslår hun

Den amerikanske skuespiller Lea Michele, der især er kendt for rollen som Rachel Berry i serien 'Glee', er i årevis blevet beskyldt for at være analfabet.

Siden podcasten 'One More Thing' i 2018 tog rygterne op og fremlagde en række teorier, der bakker op om, at 35-årige Lea Michele hverken skulle kunne læse eller skrive, har beskyldningerne regnet ned over stjernen.

Men Lea Michele læser tydeligvis med på de sociale medier. Ifølge Page Six adresserede hun selv rygtet til et event i denne uge, hvor hun talte foran en række highschool-elever med budskabet, at man ikke behøver at have taget en lang uddannelse for at blive skuespiller.

- Jeg gik ikke på college, og se bare mig. Der er et rygte på nettet om, at jeg ikke kan læse eller skrive, og det har nok noget at gøre med det faktum, at jeg ikke har gået på college, sagde Michelle.

Vilde spekulationer

I podcasten 'One More Thing' fremlagde værterne Jaye Hunt og Robert Ackerman i 40 minutter teorier om Lea Michelles analfabetisme. Her påstod de blandt andet, at hun ikke havde haft tid til at gå i skole, fordi hun som barn spillede med i 'Les Misérables' på Broadway.

De påstod desuden, at de fleste af hendes Instagram-opslag kun er ledsaget af emojis, og at det er hendes assistent, der skriver teksterne, når der for en gangs skyld står skrevet noget.

Lea Michelle har dog tidligere slået fast, at hun altså kan både læse og skrive.

'Jeg elskede at LÆSE dette tweet, og jeg ville gerne SKRIVE tilbage til dig', skrev hun i et svar på Twitter til en fan, der i 2018 havde delt et opslag om rygtet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det er ikke kun om Lea Michele, der florerer rygter på nettet. 'Glee'-stjernerne er nemlig alle genstand for spekulationer om, at der skulle hvile en forbandelse over det glade show, da flere af skuespillerne på tragisk vis er døde. Det kan du læse om her.