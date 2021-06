Svarer på sex-rygter

Det er seks år siden, at 'Keeping Up With the Kardashian'-stjernerne Kourtney Kardashian og Scott Disick gik fra hinanden.

De trofaste seere har i flere år haft mulighed for at følge det tidligere par på tæt hånd i 'Keeping Up With The Kardashian', hvor de åbenhjertigt har delt ud af deres op-og nedture.

Efter deres brud, har man flere gange set parret være på adskillelige familieferier sammen, hvilket har fået fans til at tro, at parret har været sammen, efter de gik fra hinanden.

I forbindelse med en 'Keeping Up With the Kardashian'-finaleafsnittet, bliver de spurgt indtil, om de har haft sex, efter de gik fra hinanden.

- Folk tror ikke på det, men det har vi ikke, siger Kourtney Kardashian.

- Hvor irriterende, svarer Scott igen.

Kourtney Kardashian og Scott Disick dannede par fra 2006 til 2015, og sammen har de tre børn på henholdsvis seks, otte og 11 år.

I dag har Kourtney Kardashian fundet kærligheden på ny, og er nu sammen med trommeslageren Travis Baker, mens Scott har fundet sammen med modellen Amelia Hamlin.