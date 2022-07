Svarer rasende fans: - I kan ikke købe mig

Tusindvis af fans havde ellers set frem til at opleve verdensstjernen Adele live i Las Vegas tidligere på året.

Men de blev skuffede. For den 34-årige sangerinde valgte af aflyse de mange koncerter i storbyen, da showene ikke levede op til hendes forventninger.

Adele kom godt nok i vælten for at skuffe sine mange, mange loyale fans, men alligevel fortryder hun intet ved sin beslutning.

- Jeg følte bestemt alles skuffelse, og jeg var knust og bange for at svigte dem (fansene, red.). Jeg troede, jeg kunne få det hele til at fungere, men det kunne jeg ikke. Og jeg står ved den beslutning, fortæller Adele til BBC Radio 4 ifølge Page Six.

Adeles musikalbum '30' vandt titlen som årets bedste album. Sangerinden blev hyldet O2 Arena i London i februar. Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix

- Du kan ikke købe mig

Adeles aflysninger fik massevis af fans i det røde felt, og mange forlangte endda at få dækket alle deres omkostninger.

Derudover beretter Page Six, at sangerinden muligvis har tabt mange, mange penge på showets produktion. Alligevel var Adele stålsat i sin melding.

- Du kan ikke købe mig. Du kan ikke købe mig for ingenting. Jeg vil ikke bare lave et show, fordi jeg er nødt til det, eller fordi folk bliver svigtet, eller fordi vi kommer til at miste en masse penge.

- Jeg tænker, at showet ikke er godt nok, siger Adele.

Også i januar lagde superstjernen en video ud på de sociale medier, hvor hun grædende undskyldte for sine aflysninger. Men massevis af fans er fortsat vrede.

I skrivende stund har sangerinden ikke sat nye datoer for, hvornår hun vil optræde i Las Vegas igen.